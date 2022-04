Oranje-selectie voor WK ijshockey bestaat precies voor de helft uit spelers van Tilburg Trappers

Paul was de enige Trap­pers-fan die de ijshockey­ers aanmoedig­de in Duitsland: ‘Tijdens doelpunt keek ik nét op mijn telefoon’

Wie was die ene Trappers-fan die dinsdagavond aanwezig was in de ijshal in het Zuid-Duitse Memmingen om de ijshockeyers aan te moedigen? We zochten en vonden: Paul Verhoof. De 55-jarige in Frankrijk wonende Tilburger doet zijn - soms wonderlijke - verhaal.

6 april