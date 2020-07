Orlando Smeekes thuis en opgelucht in de ring: ‘Je bent op jezelf aangewezen, het is een echte mannensport’

De nu 38-jarige Orlando Smeekes begon in 2000 als prof bij Telstar, na te zijn opgeleid door SC Heerenveen. Via FC Volendam, TOP Oss (,,daar ontmoette ik K1-kampioen Albert Kraus"), Helmond Sport (,,daar ontmoette ik kickbokser Nieky Holzken"), Go Ahead Eagles, Stuttgarter Kickers, Carl Zeiss Jena, Wehen Wiesbaden, Maritzburg United en FC Den Bosch kwam zijn carrière in de zomer van 2016 tot een eind. Of hij het voetballen mist? ,,Geen seconde. Ik ben dolgelukkig dat ik daar geen deel meer van uitmaak."