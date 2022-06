Osse broers jagen op handbal-landstitel: ‘Dat we broers zijn, heeft ons wel echt geholpen’

De Osse handbalbroers Jeroen (23) en Tim (21) Roefs jagen met topclub Volendam op de eerste landstitel in negen jaar. De broers, die samen het hart van de Volendamse verdediging vormen, moeten daarvoor dit weekend wel een achterstand goedmaken tegen Aalsmeer. Maar het geloof is na een moeizame start van het seizoen groot.

Tim Roefs is er eerlijk over. Het duurde wel eventjes voordat hij de klap van afgelopen zondag had verwerkt. In het eerste finaleduel van de Nederlandse competitie stond Volendam thuis lange tijd voor tegen Aalsmeer. Maar in de slotfase van het bloedstollende duel gaf de club uit het vissersdorp de voorsprong alsnog uit handen (26-27).

Zondagmiddag (15.30u) moet er in Aalsmeer dus gewonnen worden door Volendam om een beslissingsduel af te dwingen. Maar om nu te zeggen dat er veel meer druk op te ketel staat? Tim en zijn broer Jeroen reageren nuchter, bijna schouderophalend, op die vraag. ,,Nee, niet echt hoor”, zegt Jeroen. ,,Die eerste finalewedstrijd moet je namelijk óók gewoon winnen. Daardoor voelt dit voor mij niet veel anders. We moeten zondag gewoon gaan knallen. Zo simpel is het.”

Wat vast een rol speelt bij die nuchtere houding: iedereen bij Volendam is ervan overtuigd dat Aalsmeer gepakt kan worden. Die wedstrijd van vorig weekend? Typisch zo’n potje dat je niet had hoeven verliezen, geven de Osse broers Roefs aan. Dus vertrouwt iedereen erop dat die derde wedstrijd, op 26 juni in Volendam, er ‘gewoon’ komt.

Quote Voordat ik naar Volendam kwam was het aantal wedstrij­den waarin we samen hebben gespeeld op één hand te tellen Tim Roefs

Stroeve start

Dat er zoveel geloof in eigen kunnen is bij Volendam, is dit seizoen niet vanzelfsprekend. Jeroen, bezig aan zijn derde seizoen in Noord-Holland, zag vorige zomer veel spelers vertrekken. ,,Daarvoor kwamen goede spelers terug, zoals mijn broertje, maar het was de eerste maanden echt wennen aan elkaar. Zeker met wat buitenlandse jongens en een Amerikaanse coach (Mark Ortega, red.), is het soms lastig om te begrijpen wat je nu écht van elkaar verwacht”, geeft Jeroen aan.

Ook Tim, die overkwam van het Limburgse Lions, zag dat het stroef liep. In de BENE-League werd te vaak onnodig verloren van zwakkere tegenstanders. Maar na een paar maanden groeien en wat tactische omzettingen begon de motor te draaien bij Volendam. De Final 4 van de BENE-League werd nog gemist door de uitglijders eerder in het seizoen, maar nationaal ging het Volendam met een eerste plek in de reguliere competitie voor de wind.

De broers Roef spelen een belangrijke rol in de wederopstanding van hun club. Sinds zij als ‘dekkingsspecialisten’ het hart van de Volendamse handbalverdediging vormen, heeft de ploeg enorme stappen gezet. Met Jeroen als degene die de aanvallers van de tegenstander aanpakt en Tim als de pion die de verdediging verbaal leidt en af en toe naar voren trekt.

Op één hand

Een logische zet van coach Mark Ortega, zou je zeggen. De broers Roefs zijn immers allebei opgeleid bij Olympia’89 (nu Dynamico) in Oss en kennen elkaar natuurlijk al hun hele leven. ,,Maar met elkaar handballen hebben we bijna nooit gedaan”, benadrukt Jeroen. Tim: ,,Jeroen zat in de jeugd altijd een team hoger dan ik. Heel soms deed ik daar dan mee en hij ging ook al snel naar Lions. Voordat ik naar Volendam kwam was het aantal wedstrijden waarin we samen hebben gespeeld op één hand te tellen.”

,,Toch was het waarschijnlijk met een andere speler niet zo snel, zo goed gegaan”, vervolgt Jeroen over de samenwerking met zijn broer. ,,Ik zie het echt als één van de positieve ontwikkelingen van dit seizoen dat wij daar samen zijn neergezet. En ja, dat wij broers zijn heeft wel echt geholpen. We weten gewoon precies wat we aan elkaar hebben.” Tim sluit zich daarbij aan. ,,Ik heb nooit spijt gehad van mijn overstap naar Volendam. Maar in die eerste maanden, toen het zo moeilijk ging, heb ik me weleens afgevraagd: was dit de juiste keuze? Nu het team zo goed draait en ikzelf ook goed in mijn vel zit is dat helemaal weg.”

Die ontwikkeling moet uiteindelijk beloond worden met de eerste Volendamse landstitel sinds 2012/2013. Aalsmeer kan bij succes zondag het vierde landskampioenschap op rij vieren en zal dat graag in eigen huis willen doen. ,,Maar we hebben daar eerder dit seizoen al twee keer gewonnen, terwijl Aalsmeer al drie bij ons heeft gewonnen”, zegt Jeroen. ,,We spelen dus gek genoeg allebei ons beste spel in de uitwedstrijden. Dat moeten we nu ook maar weer laten zien. En daarna voor één keer dit seizoen de rollen in eigen huis omdraaien.”

Paspoort Jeroen Roefs (23 jaar, Geboorteplaats: Oss. Huidige club: Volendam, Lions, Olympia’89 (jeugd). Positie: cirkelloper)

Paspoort Tim Roefs (21 jaar, Geboorteplaats: Oss. Huidige club: Volendam. Vorige clubs: Lions, Olympia'89 (jeugd). Positie: opbouwer)