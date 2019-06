Osse hockeyers slepen beslissingswedstrijd uit het vuur om promotie naar overgangsklasse

column Hoe zou het met Depay zijn gegaan wanneer PSV in de herfst van 2006 géén kringge­sprek met hem had gehouden?

Hoe zou het met Memphis Depay zijn gegaan, als mens, als voetballer, wanneer PSV in de herfst van 2006 géén kringgesprek met hem had gehouden? De vraag komt op bij het lezen, in één ruk, van zijn levensverhaal in Heart of a lion, een ongekend openhartig boek. Memphis Depay was 12 jaar en voetbalde destijds pas drie maanden bij PSV.