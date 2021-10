Osse korfballers oefenen tegen EK-finalist Duitsland: ‘Er kan van alles gebeuren’

een-tweetjeVan tegenstanders in het vijfde korfbalniveau in Nederland naar het vijfde team op de wereldranglijst. Tibo van Helvoort (18) speelt vrijdagavond met zijn KV DOT een oefenwedstrijd tegen Team Deutschland.

De Duitse nationale ploeg komt onder leiding van Nederlander Wilco van den Bos naar Brabant. Ter voorbereiding van het EK, dat op 25 oktober van start gaat, spelen de Duitsers vrijdagavond om half negen een oefenwedstrijd tegen KV DOT in Oss. Dat is de club van korfballer Tibo van Helvoort, hij voelt zich vereerd maar is ook gebrand om voor een stunt te zorgen.

Hoelang zit je al op korfbal?

,,Vanaf mijn twaalfde pas, vergeleken met mijn teamgenoten is dat erg kort. Ik deed toen mee met een schooltoernooi en daar werd ik eerste. Ook had ik destijds een vriendinnetje die op korfbal zat, zij heeft me eigenlijk het korfbal ingesleurd. Bij KV DOT ben ik van de C naar de A gegaan. Nu zit ik in mijn eerste jaar bij de senioren. We spelen in de tweede klasse, boven ons zitten nog vier competities. Het kwaliteitsverschil met Duitsland is er dus wel ja. In 2018 werden de Duitsers nog tweede op het EK, wel achter Nederland uiteraard.”

Hoe vind je het om tegen het Duitse nationale team te spelen?

,,Wij hoorden het pas vrij laat. Onze trainer Nico van Heumen vertelde het anderhalve week geleden. Hij kent de Nederlandse trainer van Duitsland dus zo hebben ze de wedstrijd kunnen regelen. Ze staan vijfde op de wereldranglijst dus dat is absoluut heel gaaf.”

Heerst er al druk?

,,De meeste spelers vinden het vooral echt heel vet dat we dit mogen doen. We hebben een hele jonge ploeg, de oudste speler is 37 en voor de rest is bijna iedereen onder de 21. Vlak voor de wedstrijd kan het wel spannend worden, dan moeten we echt ons koppie erbij houden.”

Wat weet je van het Duitse team?

,,Ik heb de EK-wedstrijden bekeken. Ze spelen erg goed en ook fysiek sterk. Onder de korf mag je duels aangaan, dus ‘korfbal geen fysiek contact’ bestaat niet echt meer. Het kan er echt fel aan toe gaan, een beetje duw- en trekwerk hoort erbij. Die Duitsers klappen er dan ook volledig overheen. Ze zijn zo fit als wat, het Duitsland dat ik ken heeft echt geen genade.”

Hoe gaan jullie dat aanpakken?

,,We moeten met zijn allen echt heel scherp zijn. Als we de teugels laten vieren wordt het wel een flinke uitslag. Maar als we alle ballen vanaf de zijlijn binnenknallen en in hun hoofd gaan zitten kan er vanalles gebeuren. Áls we winnen dan worden we echt helemaal gek.”

Hoeveel toeschouwers verwacht je?

,,Ik denk dat de clubleden wel opgetrommeld worden om te komen kijken. We spelen hier in Oss in de Mondriaanhal, daar kunnen meer dan honderd mensen in en ik verwacht dat het wel redelijk vol zit. Duitsland zal een handjevol supporters meenemen, de rest is allemaal van ons. Die support hebben we zeker nodig, om een beetje in het hoofd te komen van de Duitsers.”