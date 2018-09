Ossenaar Van der Venne is na flinke omweg toch een échte prof

Ondanks zijn atypische verleden is Richard van der Venne (26) toch maar mooi prof geworden. Bij Go Ahead Eagles is de makkelijk scorende Ossenaar nu al een sensatie. ,,Ik mag niet klagen.”

Richard van der Venne weet nog goed hoe hij rond zijn veertiende helemaal klaar was met voetballen. Als talentje van Ruwaard was het nog allemaal leuk, dat was het ook nog toen hij naar de opleiding van de amateurs van TOP verkaste. Daar werd hij gescout door FC Den Bosch. ,,Die scout kwam voor een andere wedstrijd, maar draaide om en hield mij in de gaten. Ik redde het alleen niet, moest op een gegeven moment weg”, herinnert Van der Venne zich op het terras van brasserie La Colline in Oss.

Plezier weg

De clubtopscorer van Go Ahead Eagles (vier goals) vliegt nog eens door zijn atypische geschiedenis als voetballer heen. Na FC Den Bosch hobbelde hij nog even mee in de profopleiding van TOP Oss, om er op zijn veertiende dus mee te kappen. Het plezier was helemaal weg, de bal liet hij links liggen. Totdat beste vriend Edwin Huibers hem overhaalde om eens mee te trainen bij Berghem Sport. Van der Venne schiet in de lach.

Vervolgens ging het snel: via DESO en OSS’20 kwam – toen nog – FC Oss in 2015 bij hem terug. Als Ossenaar, die ook nog eens makkelijk scoorde, verwierf hij in drie seizoenen de status van publiekslieveling. Als het slecht ging, legde hij de kritische fans uit dat ze er alles aan deden om het om te draaien. Ging het goed, dan genoot hij van de aandacht. En moest hij - ‘ik ben maar een gewone Ossenaar’ - ineens handtekeningen uitdelen en selfies maken. ,,Mensen kijken anders naar je, dat blijft wennen. Het is leuk om een jongetje blij te maken met een handtekening, maar het blijft ook gek. Een beetje apart. Op zulke momenten besef ik me nog maar eens dat ik mijn droom leef.”

Fullprof

Die droom speelt zich momenteel af in Deventer, waar Van der Venne voor het eerst fullprof is. Bij TOP Oss werkte hij er gewoon bij als administratief medewerker. TOP deed hem nog wel een ‘mooie aanbieding’, maar Van der Venne wist ook: Go Ahead is verder. Toen zijn vader een aflevering van Home of Eus – van BD-columnist Özcan Akyol – over Go Ahead zag, zei hij: ‘Wat die mensen zeggen,typeert jou als speler.’ ,,Iemand die hard werkt, niet klaagt. Degelijk zijn, dan komt de rest vanzelf.”

Om die instelling van niet lullen maar poetsen, wordt Van der Venne bijzonder gewaardeerd, maar is het niet wat bescheiden voor een middenvelder die in 87 wedstrijden, waarvan 23 als invaller, 26 doelpunten maakte? ,,Nee, zo is het gewoon”, zegt Van der Venne, die voor twee jaar tekende bij Go Ahead.

Quote Als je scoort, word je gek. Het beste gevoel dat er is. Richard van der Venne

Uitvak

Een club die in alles groter is dan TOP Oss. Voor Van der Venne is het nieuw. Maar het went snel. De Ossenaar is bij de Eagles snel in de smaak gevallen. Voorbeeldje: toen hij tegen FC Eindhoven met een fraai wippertje scoorde en juichte als René van de Kerkhof sprintte hij richting het uitvak. ,,Het werd zwart voor mijn ogen, ik zag later op de beelden pas hoe ik juichte. Als je scoort, word je gek. Het beste gevoel dat er is. Dat moet je met de fans vieren.”