Oud-judocoach Jan de Rooij uit Goirle blijft genieten na zijn herseninfarct: ‘Aan een mauwerd heeft niemand iets’

‘Jan is judo en judo is Jan”, zegt Corrie de Rooij halverwege het interview. De echtgenote van Jan de Rooij is zijn steun en toeverlaat. Ze zit naast hem om te kunnen helpen tijdens het gesprek. Hij komt zelf goed uit zijn woorden, maakt veel grapjes en komt optimistisch over, maar de gevolgen van een linkszijdige verlamming na een herseninfarct zijn duidelijk merkbaar. Bewegen kost erg veel moeite en zijn geheugen laat hem soms in de steek.