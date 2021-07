Oud-performance analist Club Brugge hoofdtrainer hockeyers Were Di

Were Di moest onverwachts op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, nadat Van der Most door ‘externe omstandigheden’ zijn aflopende contract niet kon verlengen. In de zoektocht naar een vervanging kwam de promotieklasse uit bij Bessell, die de afgelopen twee jaren werkte bij de Belgische voetbalclub Club Brugge als performance coach werkte. Ook werkte de Australiër als hoofdcoach bij diverse Belgische hockeyclubs en was hij negen jaar lid van de technische staf van de Belgische mannen, die in Rio de Janeiro zilver veroverde op de Olympische Spelen.