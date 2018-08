Oud-topschutter Jos Berkelmans overleden

In zijn eerste seizoen bij BVV (1957-1958) deed hij als 21-jarige debutant van zich spreken als topscorer. Het was het laatste jaar van BVV in de eredivisie. In 25 wedstrijden scoorde Berkelmans 15 keer. Daarmee hield hij ook de van Willem II overgekomen Jan van Roessel uit het eerste elftal. Bij een 6-1 zege op Sparta scoorde de van het Vughtse Zwaluw VFC afkomstige Berkelmans vier keer.

In het clubhuis van Zwaluw VFC is Jos Berkelmans opgenomen in de 'Hall of Fame'. Hij leed al geruime tijd aan de ziekte van Alzheimer. Maandag is er m 13.00 uur in het Stadspaviljoen in Vught een afscheidsbijeenkomst.