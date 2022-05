Oud-Trappers-coach Bo Subr brengt Frankfurt naar hoogste niveau, maar mag zelf niet blijven

,,In het persbericht van de club staat dat we het niet eens konden worden over de financiën, maar dat is echt niet het geval. Dit is een leermoment voor mij, over hoe je je kan vergissen in bepaalde personen."



Na zijn periode bij Tilburg Trappers, waarmee hij drie keer kampioen werd van de Oberliga (het derde niveau in Duitsland), ging Subr vorig jaar aan de slag bij DEL2-club Löwen Frankfurt. Hij eindigde met die ploeg als eerste in de reguliere competitie en in de play-offs vermorzelde de tegenstanders in de kwartfinale, halve finale en finale met 4-0 in de best-of-seven-series.