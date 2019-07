Oude bekende Gerard Arink is het nieuwe gezicht van Tilburg Trappers

Weerzien

Voor Arink wordt het een weerzien met de Tilburgse ijshockeytrots. Van april 2015 tot mei 2016 stuurde hij de dagelijkse organisatie van Trappers aan. ,,Tilburg Trappers is een icoon. Zowel voor de stad Tilburg als in het ijshockey. Ik kijk er enorm naar uit om samen met alle vrijwilligers en mijn andere nieuwe collega’s te gaan bouwen aan een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van deze schitterende sportorganisatie”, aldus Arend.

Vertrouwen

Volgens Gert-Jan van den Nieuwenhoff, die op 14 mei de voorzittershamer van Ron van Gestel overnam, was Arink de beste kandidaat voor de job. ,,Gerard is een ervaren manager en een bekende in het Tilburgse. We hebben als bestuur het volste vertrouwen dat hij de juiste man is om de organisatie te gaan leiden in deze nieuwe fase. Wij zullen nu als bestuur de rol aannemen die na de herstructurering van de organisatie voor ons bedoeld is.” Die houdt onder meer in dat Van den Nieuwenhoff op de achtergrond opereert, terwijl Arink als uithangbord gaat fungeren.