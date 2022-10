Ouderwets dominant HC Den Bosch maakte nog nooit zoveel doelpunten in een uitwedstrijd

Niet eerder maakte Den Bosch negen doelpunten in een uitwedstrijd. En dan werden er voor rust ook nog gekmakend veel strafcorners gemist. Pas de achtste - de 0-2 van Frédérique Matla - ging erin, waarna binnen tien minuten nog vier goals vielen. Toen de teams halverwege de kleedkamer opzochten had Matla al een hattrick genoteerd en stond de immer actieve Joosje Burg op twee goals. Na rust leek Den Bosch aanvankelijk geen gas terug te nemen, met snelle goals van Laura Nunnink en Maartje Krekelaar, maar de tien werd niet meer gehaald. Talent Lauren van der Geld maakte in de slotfase nog wel de negende.

Understatement

Of het ook een opluchting was, na zoveel stroeve potjes? ,,Dat durf ik niet te zeggen”, geeft Dijkstra aan. ,,We zijn vooral heel erg blij omdat we hier zo hard met elkaar voor hebben gewerkt. Het plan dat we hadden, hebben we op alle vlakken goed uitgevoerd. En dat is beloond met heel veel mooie doelpunten.” Zijn de vele gemiste strafcorners dan het enige smetje op een verder vlekkeloze middag? ,,Een smetje is een groot woord. Maar ook als je ruim wint, zijn er gewoon verbeterpunten. Dat weten we gelukkig ook.”