‘Ouwe’ Maikel Brekelmans voegt bij Were Di nieuw hoofdstuk toe aan jongensboek

Het bloed kruipt vaak waar het niet gaan kan. Een jaartje geleden nam Maikel Brekelmans afscheid van Were Di-1. Hij zou gezellig in het derde gaan ballen, met z’n ouwe hockeymaten. ‘Brekel’ heeft het toch niet kunnen laten om voor de Tilburgse hoofdmacht opnieuw in actie te komen. En met succes. Hij heeft inmiddels vijf goals toegevoegd aan zijn totaal.

Daar gaat-ie weer, haastig op weg om in de buurt van de kopcirkel zoveel mogelijk oorlog te maken. Tijdens de thuiswedstrijd tegen Hilversum, die eindigt in een 4-3 zege, is Brekelmans ouderwets op dreef. Een mannetje passeren blijkt nog altijd een van zijn specialiteiten. Evenals scoren, want dat doet hij in het cruciale duel tweemaal.

Quote Ik mag niet klagen, hockeytech­nisch gaat het allemaal nog steeds voor de wind Maikel Brekelmans (40)

„Ik mag niet klagen, hockeytechnisch gaat het allemaal nog steeds voor de wind. Ook met mijn conditie is niks mis. Het enige waarop ik heb moeten interen, is mijn snelheid. Binnenkort word ik 41, dat behoeft geen nadere uitleg”, doet hij na afloop uit de doeken.

Clubdrank

„Ja, ja, ik weet het: ik zou stoppen met hockey op niveau. Puur op grond van mijn leeftijd. Dat we vorig seizoen zijn gedegradeerd uit de promotieklasse had totaal geen invloed op mijn besluit. Direct na de laatste thuiswedstrijd tegen Cartouche, ben ik flink in de watten gelegd met cadeautjes”, memoreert hij. „Een schot in de roos was een fles Schrobbelèr, onze clubdrank. Tevens onmisbaar voor het maken van een Vliegende Tilburger, mijn persoonlijke favoriet. Ik kreeg ook een lijst, speciaal bedoeld om mijn allerlaatste wedstrijdshirt als blijvend aandenken aan de muur te spijkeren. Ik moet eerlijk bekennen dat het daar nog niet van is gekomen. Grotendeels vanwege ruimtegebrek.”

Geen paniek: binnenkort verkast hij samen met zijn wederhelft Birgit naar een groter huis in Hilvarenbeek, vijfhonderd meter van hun huidige woning. „Ik bezit nog een ander memorabel shirt dat het verdient om op een mooie plek opgehangen te worden. Ik heb namelijk één cap op m’n naam staan. In 2005 ben ik mee geweest naar Chennai in India voor de Champions Trophy. Een bijzondere ervaring. Ik bleef de hele tijd op de bank, totdat bondscoach Roelant Oltmans uitgerekend tijdens de finale het seintje gaf dat ik mocht invallen. Dat was tegen Australië, een wedstrijd waarin we helaas met 3-1 het onderspit moesten delven.”

Om er dan gauw aan toe te voegen: „Straks in ons nieuwe huis zal ik wellicht stevig met Birgit moeten onderhandelen om haar zover te krijgen dat niet één maar twee shirts aan de muur komen.”

Geen spijt

Ondanks het afscheid heeft trainer-coach Peter Kalfsterman van Were Di dit seizoen in de overgangsklasse al zes maal een beroep mogen doen op Brekelmans. „Als de nood aan de man is, kan ik blijkbaar moeilijk ‘nee’ verkopen. Ik heb er geen spijt van gehad. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat ik een nieuw hoofdstuk heb toegevoegd aan het jongensboek”, zegt Brekelmans.

,,Dat ik vijf keer heb gescoord, is natuurlijk boven verwachting. Uit tegen Zwolle heb ik nummer tweehonderd binnengeslagen, een mijlpaal. De grappigste goal was een week eerder bij Upward. Door de ‘hekken’ oftewel door de benen van de keeper. Kort vóór dat duel zei iemand van de tegenpartij nog sarcastisch: succes ouwe! Dezelfde persoon zong na afloop duidelijk een toontje lager. Ik was ineens niet meer die ouwe maar een sluwe vos.”