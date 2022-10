Overtuigende competitiestart van Heroes Den Bosch in Zwolle

Vier dagen na de Supercupwinst op Donar begon Heroes nog wat slapjes in Overijsselse hoofdstad. De Bossche landskampioen kwam al snel met 9-2 achter, maar wist dat gat even rap weer te dichten: 9-9 en even later 12-12. Na het eerste kwart was er toch een gaatje in het voordeel van Landstede: 23-18.

In het begin van het tweede kwart gaven de Zwollenaren echt gas en liepen uit naar 36-22. Maar opnieuw knokte Heroes terug. Bij rust was de marge weer vijf punten: 41-36.

Tot halverwege het derde kwart ging de strijd gelijkop (53-49), maar daarna kantelde de wedstrijd volledig in het voordeel van Heroes. In de laatste vijf minuten van het derde kwart kreeg de Bossche ploeg geen punt meer tegen en maakte er zelf wel 12, waardoor er bij het ingaan van het slotkwart plots een voorsprong was van 8 punten: 53-61.

In dat slotkwart demonstreerde Heroes andermaal zijn suprematie, met name in verdedigend opzicht (10-19) wat resulteerde in een dikke overwinning van 63-80. Chris-Ebou Ndow en Kobe Webster waren zondag de topscorers bij Heroes met elk 16 punten. Donte Thomas was goed voor 15 punten en Thomas van der Mars voor 10.