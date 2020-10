Overtuigende zege Trappers in eerste wedstrijd van tweeluik met Diez Limburg

Vos kijkt uit naar Ronde van Vlaanderen: ‘Niet realis­tisch om te denken dat je elke week kunt winnen’

16 oktober Marianne Vos (33) blaast veertien jaar na haar eerste wereldtitel met drie ritzeges in de Giro nog altijd haar partijtje mee in het peloton. Ze is niet meer zo overheersend als ooit, maar in de Ronde van Vlaanderen wil ze zondag als altijd gewoon winnen.