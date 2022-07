Pakistaans olympiër Salkman Akbar zet bij Were Di eerste stappen als coach: ‘Ik wil vooral de balans bewaken’

Een voormalig topkeeper zet bij de hockeyers van Were Di zijn eerste stappen als coach. Salman Akbar, 230-voudig international van Pakistan, gaat Peter Kalfsterman assisteren in Tilburg.

Bij de hockeykenners zal de naam van Salman Akbar een belletje doen rinkelen. Hij deed mee aan twee Olympische Spelen (2004 en 2008), is twee keer tot beste keeper ter wereld verkozen en speelde 230 interlands voor zijn land.

Akbar kan in Pakistan niet onherkenbaar over straat, vertelt hij op bescheiden toon. ,,Ik heb de gekste dingen meegemaakt hoor. Mensen die mijn rekening in het restaurant wilden betalen of dat ik gratis kon doorrijden bij het tolpoortje.”

Maar één verhaal zal hij niet snel meer vergeten. ,,Tijdens een politiecontrole moest ik mijn legitimatie laten zien. De agent vertelde mij: ‘Wist jij dat een van onze beste keepers ooit ook Salman Akbar heet?’ De vriend naast mij vertelde dat ik die Salman Akbar was. Ik stel mijzelf niet graag voor”, zegt hij bescheiden. ,,De politieagent bood direct zijn excuses aan. Ik mocht niet eerder vertrekken, voordat ik met hem een kop thee had gedronken. Ik werd er bijna ongemakkelijk van.” Een grote glimlach verschijnt op zijn gelaat.

Al merkt Akbar dat hij ook in Nederland regelmatig wordt herkend, bijvoorbeeld in de supermarkt. Deze Pakistaanse grootheid zet zijn eerste stappen als coach bij Were Di, als assistent van hoofdcoach Peter Kalfsterman. Daarmee eindigt per direct zijn spelerscarrière na 24 jaar op hoog niveau. Eind mei speelde de 40-jarige doelman nog met LOHC uit Leiden in de overgangsklasse, het niveau waarop Were Di na degradatie ook zal uitkomen.

Logische stap

Dat hij in Tilburg is neergestreken, is niet heel vreemd. Als keeper maakte hij Kalfsterman eerst mee als assistent-coach bij het Rotterdamse Victoria en daarna als hoofdtrainer bij LOHC. ,,In die jaren dat wij al samenwerkten, zijn we een goede match gebleken. Tijdens de besprekingen of in de kleedkamer gaf ik al vaak mijn mening en advies. Dat kon Peter volgens mij wel bekoren”, legt Akbar uit, die op Kalfstermans voorspraak naar Were Di is gekomen. ,,Ik heb altijd al coach willen worden.”

Quote De spelers mogen binnen de kaders van het teambelang hun rol vrij invullen. Ik ben van mening dat je door de juiste manier van stimuleren veel meer kunt bereiken. Salman Akbar

Wat voor type coach is Akbar eigenlijk? ,,Ik wil de jongens discipline bijbrengen. Ik merk nog van afgelopen seizoen dat sommige jongere spelers denken dat ze het op halve kracht kunnen doen. Dat hou je geen heel seizoen vol”, antwoordt hij. ,,De spelers mogen binnen de kaders van het teambelang hun rol vrij invullen. Ik ben van mening dat je door de juiste manier van stimuleren veel meer kunt bereiken.” Ook input vanuit de spelersgroep is welkom. ,,Ik vind het alleen maar goed als spelers hun mond opentrekken en met ideeën komen.”

Een stempel op zijn stijl wil hij nog niet drukken; Akbar staat wel liever tussen dan naast de spelers om zo een hecht team te smeden. ,,Ik wil niet per se een aanvallende of verdedigende coach zijn, maar vooral de balans tussen aanval en verdediging bewaken en mijn analyserend vermogen optimaal benutten. Ik ga het eerst eens ervaren.”

Keepersschool

Naast het assisteren van Kalfsterman zal de voormalig topdoelman ook keeperstraining verzorgen op de club. Akbar heeft een eigen keepersschool en reist daarmee het land door - hij ging ook mee naar de Olympische Spelen van Tokio als keeperstrainer van Japan.

Volgende halte: Were Di, dat in augustus aan de voorbereiding begint. De spelers ontmoet hij de komende tijd, waarschijnlijk via beeldbellen. ,,Na mijn gesprek met Willem (vicevoorzitter Woudenberg, red.) voelde ik mij meteen welkom. De club gelooft in mij en daar ben ik Were Di dankbaar voor.”

Volledig scherm De held van Pakistan, Salman Akbar gaat op de schouders na zijn beslissende rol in het met 4-3 gewonnen duel tussen Pakistan en Australië tijdens de finale van de Rabotrophy in Amstelveen van 2005. © Willem Vernes