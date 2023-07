Para-atlete Van Gansewinkel heeft constant pijn aan haar voet: ‘Misschien kunnen we het niet oplossen’

Marlène van Gansewinkel (28) werd geboren zonder linker onderbeen en -onderarm. Het hield haar niet tegen om een mooie sportieve carrière op te bouwen met onder meer twee keer goud en een keer brons op de Paralympische Spelen in Tokio in 2021 als een van de hoogtepunten. Maar vanzelf gaat het niet, zeker door een slepende voetblessure waar ze al jaren mee kampt. ,,Het voelt alsof mijn been uit elkaar getrokken wordt.”

Op het WK, dat nu in Parijs plaatsvindt, pakte Marlène van Gansewinkel afgelopen maandag zilver op het verspringen, maar eind juni vreesde ze dat ze het WK helemaal niet zou halen. ,,Ik kon nog geen stukje joggen’’, blikt de in Tilburg geboren en Hilvarenbeek opgegroeide atlete terug.

,,Daarom heb ik me toen al afgemeld voor de 100 meter. Op de 200 meter sta ik eerste op de wereldranglijst, op de 100 meter vierde. Zo simpel was het voor mij; het was kansberekening. En in het programma kwam het ook beter uit: verspringen was afgelopen maandag, de 200 meter komende maandag. Dus creëer ik ook ruimte om te herstellen. Eigenlijk neem ik nu voor het eerst met deze blessure een verstandige beslissing.”

Het is heel frustre­rend. Ik ben voor mijn gevoel fysiek zó goed Marlène van Gansewinkel

Zwakke plek

Van Gansewinkel werd geboren zonder linker onderbeen en onderarm. De problemen in haar rechtervoet heeft ze al lang. ,,Het is mijn zwakke plek, ik heb de nodige blessures gehad”, knikt ze. ,,De pijn die ik heb, voelt alsof mijn been uit elkaar getrokken wordt. Op scans is geen schade te zien, alleen een klein stukje achillespees dat jaren terug beschadigd is. Eerder deed dat geen pijn, nu wel. Waarom weten we niet en dat maakt het ook lastig. Er is geen duidelijke diagnose waarmee ik gericht aan de slag kan. Het is steeds weer uitproberen wat werkt.”

Van Gansewinkel nam sinds de pijn voor het eerst de kop opstak rust, ze veranderde trainingen, deed shockwavetherapie. Dat soort aanpassingen doet ze om extra risico’s te vermijden met name tussen seizoenen in, maar het resultaat ervan merkt ze pas gedurende het seizoen.

Ik denk dat ik tijdens de Paralympi­sche Spelen nét onder mijn grens ben gebleven; ik heb het nét niet geforceerd Marlène van Gansewinkel

,,De pijn komt alleen als ik hard ga lopen. En dat is gedurende het seizoen”, legt ze uit. ,,Werkt een bepaalde aanpassing niet, kan ik eigenlijk pas na het seizoen weer grote veranderingen maken. Het is heel frustrerend. Ik ben voor mijn gevoel fysiek zó goed. Ik ben sterker, fitter, krachttrainingen gaan beter dan ooit, ik ben lichter dan ik de afgelopen vijf jaar ben geweest. Maar: die voet.”

Kampioen

De pijn heeft Van Gansewinkel er de afgelopen jaren niet van weerhouden successen te boeken als para-atlete. Ze werd de afgelopen vier jaar meerdere keren Europees kampioen, wereldkampioen en in 2021 paralympisch kampioen. Ze verbaast zich er zelf ook over: ,,Ik heb dit seizoen 12,8 seconden gelopen op de 100 meter. Dat is gewoon goed. Ik heb hier op de WK 5,40 meter gesprongen en zilver gewonnen. Dat is ook goed. En dat met een voet die niet meewerkt. Blijkbaar is mijn basisniveau gewoon heel hoog, want ik heb de laatste twee maanden niet voluit kunnen trainen.”

We gaan het proberen op te lossen, maar misschien lukt dat niet Marlène van Gansewinkel

Ook tijdens de voor haar zo succesvolle Paralympische Spelen in Tokio was de pijn er. Ze ging met drie medailles naar huis. ,,Dat was geluk”, denkt de Brabantse nu. ,,Ik liep met mijn voet ingetapet en lag na elke race in een ijsbad. Ik denk dat ik toen nét onder mijn grens ben gebleven; ik heb het nét niet geforceerd. Maar inmiddels ben ik sterker, fitter, lichter en dus is mijn hele lichaam klaar om nog betere prestaties te leveren. Alleen kan mijn voet dat niet aan.”

Kan dat uiteindelijk ook de conclusie zijn? Dat haar voet de snelheid die de rest van haar lijf wil leveren, niet aankan? Na een stilte zegt ze: ,,Ja. We gaan het proberen op te lossen, maar misschien lukt dat niet.”

Sterker

Van Gansewinkel ziet haar concurrenten steeds beter worden en dat wil ze zelf ook. Ze is, bot gezegd, klaar met 100 meter in 12,8 seconden lopen: ,,Dat doe ik al vijf jaar! Ik train keihard om sneller te gaan, dus moeten we iets met die voet.” De plannen voor na dit seizoen liggen klaar: ze gaat met een fysiotherapeut aan de slag om haar voet, achillespees en omliggende spieren sterker te maken. Het moet volgend seizoen, in het paralympische jaar 2024, leiden tot de zo gehoopte betere prestaties. ,,Hier op de WK ging het niet vlekkeloos; het kan en moet beter. En ik geloof dat dat gaat komen.”