Paul Spierings geniet van Dakar-vuurdoop: ‘Ik dacht: ik weet niet wat voor spelletje dit is’

Bij aanvang van de eerste etappe was er aanvankelijk een misverstand over de waypoints. ,,Ik begreep dat ze geen ontvangst hadden met de satelliet en dat alles plat lag”, zei Spierings daarover na afloop. ,,Ik dacht ik blijf daar even staan, ik weet niet wat voor spelletje dit is. Dadelijk snijd ik me in de vingers en ben ik de eerste dag al klaar. Dus ben ik blijven staan, pal in de zon.”