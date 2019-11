Paumen tegenover oude ploeg: 'Den Bosch wil één ding niet: verliezen van MOP'

Het was uitgerekend HC Den Bosch-coach Raoul Ehren die er Maartje Paumen via een appje op attent maakte dat de derby aanstaande was. ,,Ik moest wel lachen toen ik zijn berichtje las. Er is geen club die ik zó goed ken als Den Bosch. Heb er dertien jaar gehockeyd, met driekwart van het huidige team samengespeeld. Met vijf speelsters zelfs minstens tien jaar", memoreert Paumen (34), die in het seizoen 2016-2017 nog in een zwartgele outfit te bewonderen was. Ze doelt op Lidewij Welten, Margot van Geffen, Ireen van den Assem, Marloes Keetels en Lieke Hulsen. Een kwintet met wie ze veel successen heeft gedeeld. ,,Met diverse oud-teamgenoten heb ik nog steeds vrij intensief contact. Ook mijn betrokkenheid bij het competitiegebeuren is nauwelijks veranderd. Zondags wil ik altijd snel weten wat Den Bosch heeft gedaan."