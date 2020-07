‘Perfect fit’ Lapornik nieuwe aanwinst voor Heroes

Lapornik kan zowel als shooting guard als point guard uit de voeten en zal dus een belangrijke rol gaan vervullen in de opbouw van de Bosschenaren. ,,Miha is een shooting guard met een hoog basketball IQ”, stelt Roel van de Graaf, technisch manager van de Bossche club. ,,Met hem halen we een speler binnen die zich heeft competities die behoren tot de sterkste van Europa.”

Lapornik is na Jalen Nesbitt en Morgan Stilma de derde speler die deze zomer een contract voor meerdere seizoenen afsluit in Den Bosch.

Kansloos zonder data analyse

Door middel van data analyse kwam de technische staf bij Lapornik uit. ,,Eigenlijk paste hij volgens onze data het beste in ons team en dus hebben we contact gezocht met zijn agent. Toen hebben we uitgelegd waarom we hem zo graag in Den Bosch zouden zien”, legt Van de Graaf uit, die zeer verheugd is over de komst van de Sloveen. ,,Zonder dit verhaal waren we waarschijnlijk ook kansloos geweest, want dit soort spelers worden normaal gesproken niet door een agent bij ons aangeboden”, verklaart de technisch manager, die benadrukt dat een speler met de staat van dienst als die van Lapornik niet direct naar de Nederlandse competitie kijkt als eerste optie.

Selectie nog niet compleet

Volgens diezelfde filosofie, gaat Heroes door met zoeken. Want met het binnenhalen van Lapornik is de selectie nog niet compleet, geeft Van de Graaf aan. ,,Nee, zeker niet! We zijn nog op zoek naar één of twee spelers, maar dat hangt er heel erg vanaf welke keuzes we maken”, geeft Van de Graaf aan. ,,Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat we met het oog op de toekomst voor een bepaalde speler gaan kiezen. Daarnaast moeten we ook de grootte van onze selectie in de gaten houden en ervoor zorgen dat onze jongere spelers genoeg kansen krijgen.”

Heroes is sowieso nog op zoek naar een ‘stretch vier-speler’, zo legt Van de Graaf uit. ,,Een outside speler, die eigenlijk tussen Jalen Nesbitt en Morgan Stilma in zit.” De bekende namen van vorig seizoen zitten niet meer tussen de potentiële kandidaten. Nadat shooting guard Elijah Wilson financieel een onhaalbare kaart bleek om vast te houden, bleek ook Henry Caruso andere ambities te hebben, legde Van de Graaf uit.

Voorlopig staat de start van het basketbalseizoen gepland voor 3 oktober. De spelers, waaronder ook de nieuwe aankopen, zullen half augustus gezamenlijk aan de voorbereiding beginnen.