Pijnlijk verlies voor kickbokser Mohammed Jaraya

Jaraya maakte op het gala van Glory in Parijs een gretige indruk, nadat hij in september 2018 voor het laatst een partij vocht tegen Murthel Groenhart. Destijds kwam de Bosschenaar nog uit in de weltergewichtklasse (-77 kilogram), inmiddels is de kickbokser met Marokkaanse roots weer teruggekeerd naar de lichtgewichtklasse (-70 kilogram). Dat leek hem ook goed te doen, totdat hij in de derde en laatste ronde een flinke wond net boven zijn oog opliep.