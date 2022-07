Pikant: Clay Mounce verlaat Heroes Den Bosch voor rivaal Donar Groningen

Een opmerkelijke overstap. Clay Mounce speelt in het nieuwe basketbalseizoen voor Donar Groningen.

De Amerikaanse forward (24) kwam afgelopen seizoen nog uit voor Heroes. Met de Bossche ploeg veroverde hij de zeventiende landstitel uit de clubhistorie.

Mounce kon ook bijtekenen bij Heroes, maar kiest toch voor een overstap naar de rivaal uit het noorden. ,,Clay kon zich niet vinden in de rol die wij voor hem in gedachten hadden”, zegt technisch manager Roel van de Graaf van Heroes.

In Den Bosch zou Mounce vooral gebruikt worden als powerforward, net zoals afgelopen seizoen. In Groningen krijgt hij de door hem zelf gewenste rol als small forward. ,,No hard feelings dat hij deze keuze maakt”, zegt Van de Graaf. ,,Ik zou het zelf ook niet pikant willen noemen, maar ik snap dat het bij sommige supporters gevoelig ligt.”

Caruso

Mounce is niet de eerste speler die overstapt van Heroes naar Donar. Twee jaar geleden bewandelde Henry Caruso dezelfde weg. Daar staat tegenover dat Heroes sinds vorig seizoen getraind wordt door Erik Braal, die eerder drie keer landskampioen werd als coach van Donar (in 2016, 2017 en 2018).

Mounce is na Mike Carlson de tweede Amerikaanse speler in korte tijd die Heroes verlaat. ,,Maar met Mike is het een heel ander verhaal”, zegt Van de Graaf. ,,Die wilde zelf graag blijven en wij wilden hem ook graag houden. Maar zijn Spaanse vrouw wilde met hem terug naar San Sebastian. Vandaar dat hij die keuze gemaakt heeft. Dat ging puur om zijn privésituatie.”

Austin Price, de derde Amerikaan van Heroes uit het afgelopen seizoen, heeft inmiddels wel bijgetekend in Den Bosch. Voor het nieuwe seizoen liggen ook Thomas van der Mars, Boy van Vliet, Keime Helfrich en nieuwkomer Jito Kok al vast. Nieuwe aanwinsten worden op korte termijn verwacht. Van de Graaf: ,,We willen een sterkere selectie samenstellen dan vorig jaar en zowel in de competitie als internationaal competitiever zijn.”