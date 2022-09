Pinoké laat HC Tilburg kennismaken met de wetten van de hoofdklasse

HC Tilburg is aan een nieuwe avontuur begonnen. De meeste hockeysters maakten hun officiële debuut in de hoofdklasse. Tegen Pinoké kregen ze direct te maken met de wetten die op het allerhoogste niveau gelden: 0-2.

Na een onstuimige voorbereiding waarin hoofdcoach Ageeth Boomgaardt niet één keer over een complete selectie kon beschikken, ging het gisteren om de knikkers, op een niveau waarop de meesten nooit eerder acteerden. Slechts acht speelsters hebben hoofdklasse-ervaring. Ga er maar aanstaan: HC Tilburg wacht een pittige uitdaging komend seizoen.

Twee speelsters die hun officiële debuut maakten: verdedigsters Romée Joosten (20) en Jade Vermeer (23). Beiden glunderden van oor tot oor ondanks de 0-2 nederlaag. Hun meisjesdroom is eindelijk uitgekomen. ,,Als mensen mij vier of vijf jaar geleden vroegen: ‘Wat wil je graag?’ Dan was hockeyen op dit niveau mijn antwoord”, zei Vermeer na afloop, waarna een grote lach verscheen.

Quote Ik denk dat een groot deel van de meiden nog geen idee heeft hoe groot de hoofdklas­se eigenlijk is. Ageeth Boomgaardt

Bij Joosten leidde haar debuut tot een onrustige nacht vooraf. ,,Ik heb niet zo heel goed geslapen door de zenuwen”, erkende ze. ,,Ik was heel erg benieuwd wat ik nu eigenlijk kon verwachten.” Haar conclusie? ,,Het was best warm en heftig, maar wel heel erg gaaf”, antwoordde ze. Ook Vermeer kende spanning. ,,Maar last van meer zenuwen dan tijdens de play-offs kan eigenlijk niet meer. Dus viel het wel mee.”

De spanning nam niet de overhand, want HC Tilburg greep de opponent direct bij de strot. Maar Pinoké is geslepen. De nummer vijf van vorig seizoen ontsnapte aan de houdgreep en deelde voor rust een flinke tik uit via international Maxime Kerstholt: 0-1.

De aanvalster toonde de onervaren ploeg een lesje effectiviteit. Eén kans, direct raak. Buiten dat zal de handelingssnelheid omhoog moeten, de passing secuurder en de afronding klinischer. ,,Ik denk dat een groot deel van de meiden nog geen idee heeft hoe groot de hoofdklasse eigenlijk is”, zei Boomgaardt na afloop. ,,Het is gaaf om met hen dit avontuur aan te gaan.”

Poortwachter Gunneman

De thuisploeg bleef knokken en klopte ook na rust op de poort van Kiki Gunneman, die zich niet liet passeren ondanks de vijf Tilburgse strafcorners in totaal en enkele schoten. Opnieuw sloeg Pinoké één keer toe, maar Kerstholts goal werd afgekeurd wegens gevaarlijk spel. Dat leidde tot protesten, maar hoofdcoach Daan Sabel maande zijn team meteen tot kalmte. ,,We moeten het hierop niet laten verpesten.”

Quote Als we de tegenstan­der bij de keel hebben, moeten we het ook afmaken. Romée Joosten

Dat gebeurde ook niet ondanks de dreiging van HC Tilburg. In de allerlaatste seconde werkte Lieke van Wijk de tweede Amstelveense strafcorner achter Ingeborg Dijkstra, die de afwezige Maddie Hinch (bruiloft van haar broer) verving: 0-2. Weer die effectiviteit van de meer ervaren opponent, die in de slotminuten twee groene kaarten en een gele prent kreeg. De les die HC Tilburg heeft gekregen? ,,Als we de tegenstander bij de keel hebben, moeten we het ook afmaken”, concludeerde Joosten. Die mening deelde Vermeer. ,,Ik ben hoe dan ook trots op hoe we het hebben gedaan.”

De boodschap van Pinoké aan het adres van HC Tilburg was helder: ‘Welkom in de hoofdklasse.’ De hockeysters weten nu wat ze ongeveer kunnen verwachten.

Scoreverloop: 28. Kerstholt 0-1, 60. Van Wijk (sc) 0-2