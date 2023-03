Pinoké profiteert van mislukte avond HC Tilburg: ‘We hebben een kans laten liggen, frustrerend’

De laatste speelronde van de eerste competitiehelft ging eind november niet door vanwege de vorst. Daardoor stonden Pinoké en HC Tilburg woensdagavond in Amstelveen tegenover elkaar. Ook nu was het koud en het spel dat beide ploegen op de mat legden was niet bepaald hartverwarmend.

Bij de Tilburgse hockeysters mislukte alles. In het druk zetten kwamen ze telkens te laat en de technische staf moest hen voortdurend aansporen, terwijl de ploeg de gave heeft het binnen de lijnen zelf op te lossen. Dan was daar ook nog het spel aan de bal. Aannames gingen via de stick op de voet en passes kwamen niet aan. Vicky Sauze Valdez noemde het ‘een frustrerende avond’. ,,We waren niet secuur genoeg”, zei de beste speelster van HC Tilburg rillend van de kou.

De international van Argentinië was de aangename temperaturen van Tasmanië gewend waar ze met de nationale ploeg vier Pro League-duels speelde. Afgelopen zaterdag bij SCHC keerde ze met ploeggenote Julieta Jankunas terug in de wedstrijdselectie.

Quote Pinoké was ook niet goed. We hebben een kans laten liggen Vicky Sauze Valdez, HC Tilburg

Sauze, een van de aanjagers binnen de ploeg en bovendien ook heel handig aan de bal, kon het verschil niet maken. Verliezen zit niet in haar aard. De wijze waarop dat gebeurde, zorgde bij haar voor frustratie. ,,Pinoké was ook niet goed. We hebben een kans laten liggen”, concludeerde Sauze.

Daarmee bedoelde de 31-jarige international dat HC Tilburg het gat naar de middenmoot had kunnen dichten en zichzelf wat extra lucht had kunnen verschaffen in de degradatiestrijd in de Tulp Hoofdklasse. Vijf ploegen strijden om de play-downs te ontlopen - Klein Zwitserland staat voorlopig met zes punten stijf onderaan.

Volledig scherm Pinoké-speelster Maxime Kerstholt in duel met Juli Jankunas van HC Tilburg. © Pro Shots / Toon Dompeling

Gebrek aan agressiviteit

Boomgaardt wilde weinig woorden vuil maken aan de nederlaag. ,,We waren aan de bal niet goed. Ik miste ook agressiviteit in de ploeg. We kwamen pas in het vierde kwart op gang, veel te laat”, zei een teleurgestelde hoofdcoach. Haar ploeg speelden gelaten, zonder wil om te winnen. ,,Het gedeelte dat we ergens voor vechten, dat is wat we vanaf de eerste seconde nodig hebben.”

De instelling om de mouwen op te stropen en vanuit een goede defensie aan te vallen, heeft HC Tilburg al veertien punten opgeleverd. ,,We hebben zelf te weinig laten zien om ook maar ergens aanspraak op te maken”, stelde Boomgaardt.

Quote We waren aan de bal niet goed. Ik miste ook agressivi­teit in de ploeg. We kwamen pas in het vierde kwart op gang, veel te laat. Ageeth Boomgaardt, hoofdcoach HC TIlburg

HC Tilburg verloor uiteindelijk door een strafcornerrebound die aangeefster Anouk Stam binnen kon tippen. Zondag wacht HC Den Bosch. ,,We azen op revanche”, stelde Sauze. Dan zal het aanzienlijk beter moeten, wil HC Tilburg stunten tegen de landskampioen.

Statistieken Scoreverloop: 27. A. Stam (sc) 1-0 Strafcornerverhouding: 7-1 Groene kaarten: Zwinkels, Boomgaardt, Vermeer (allen HC Tilburg), Jager (Pinoké) Gele kaarten: Sauze (HC Tilburg), Van Erk (Pinoké)