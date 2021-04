Play-offs Trappers van start; fans zitten balend voor de buis: ‘Dit is toch surrogaat’

Nu wordt het duel met Black Dragons Erfurt deze vrijdagavond een wedstrijd zoals al die andere dit seizoen. Thuis voor de buis. ,,Ik kijk samen met m'n vriendin; die vindt ijshockey ook prachtig gelukkig”, aldus Maes, die zijn club dankbaar is dat alle seizoenkaarthouders ook de duels in de play-offs gratis kunnen bekijken op het betaalkanaal dat ze uitzendt. ,,Dit zou het eerste seizoen zijn waarbij we als seizoenkaarthouders niet langer ook één thuiswedstrijd in de play-offs mochten bijwonen. Voorheen was dat wel zo. Maar die livestream krijgen we nog wel. Keurig van de club.”

Kolkende hal

De beleving is wel compleet anders, moet Maes erkennen. ,,In een kolkende hal de wedstrijd beleven of naar de tv turen.... dat is een groot verschil natuurlijk. De spanning vooraf is ook een stuk minder nu, bespeur ik bij mezelf.”

Turbulent seizoen Tilburg Trappers is bezig aan een turbulent seizoen, met onder meer een corona-uitbraak, de start zonder thuisduels en de duizendste wedstrijd van materiaalman Berrie Aarts. Bekijk hier de tijdlijn van het historische seizoen.

Geen contributie

Normaal gesproken zou Trappers Fanatic ook allerlei activiteiten hebben ontplooid rond en tijdens de play-offs. ,,Maar we zij met handen gebonden door corona. Heel jammer. Onze leden hoeven dit jaar dan ook geen contributie te betalen. Dat kunnen we ons wel veroorloven. Het enige dat we dit seizoen hebben kunnen doen is onze twee enorme vlaggen op de tribunes draperen. Dat geeft nog een beetje sfeer in de hal.”

Niet struikelen

Over de eerste ronde van de play-offs maakt Maes zich geen zorgen. ,,Black Dragons Erfurt is een lastige tegenstander, maar ik denk niet dat we daar over gaan struikelen. Ook al hebben we er dan in de reguliere competitie twee keer van verloren.”

Snel op de hoogte zijn van het nieuws rondom Trappers? Volg ook onze facebookpagina!

Volledig scherm John Maes verlangt naar dit soort taferelen: kolkende tribunes op Stappegoor. © Joris Buijs / Beeld Werkt