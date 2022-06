Plezier levert Tilburgse basketballers van High Five kampioenschap op

Het was vrij laat toen de basketballers van High Five uit Tilburg afgelopen zaterdag terugkeerden uit de stad. Ze hadden de bloemetjes buiten gezet omdat ze die avond met 86-65 hadden gewonnen van Barons en het kampioenschap in de tweede divisie niet meer konden ontlopen. ,,We wisten wel dat we kampioen konden worden, al was het nooit ons doel. Dat was plezier maken met elkaar", vertelt Kevin Smits, die er die dag zestien punten in schoot.

Basketbalfamilie

De basis bestaat uit jonge basketballers van een jaar of 21, die al sinds ze zeven jaar oud zijn samen spelen. Vader Peter Smits is de coach van High Five, oom Ruud Smits maakt ook deel uit van het eerste team. ,,Mijn oom was prof in België, mijn vader speelde op hoog niveau in Nederland", vertelt de huidige topscorer van High Five. ,,Ik vind het uiteraard leuk dat we nu samen bij dezelfde basketbalclub rondlopen.”

De vrij jonge ploeg stelde zichzelf twee seizoenen geleden een doel. ,,High Five had wel een herenteam, maar dat was een beetje een rommeltje", vindt Smits. ,,Wij zouden het mooi vinden als de club een mannenteam op niveau zou kunnen krijgen. Enkele jongens die in de jeugd in de eredivisie hebben gespeeld, kwamen naar High Five en we versterkten ons met wat ervaren spelers van boven de dertig jaar. We zijn vrij competitief ingesteld. Ons team wilde op termijn kampioen worden. Het is mooi dat het nu al gelukt is en dat we zo’n sterke ploeg hebben.”

Geen driepunters

De student ‘Vastgoed en Makelaardij’ maakte dit seizoen 287 punten in zeventien wedstrijden. Dat komt neer op een gemiddelde van zestien punten per duel. Saillant detail: de 2 meter 3 lange center is de enige in zijn team die het hele seizoen geen enkele driepunter heeft benut. ,,Ik heb ze ook niet echt geschoten", lacht de basketballer. ,,Ik zie meestal betere opties. Met mijn lengte spelen we vaak aanvallen waardoor ik onder de ring uit kan komen. Vanaf daar scoren, gaat me beter af.”

Het team is na de afsluitende wedstrijd van zaterdag tegen Punch klaar voor meer. Na de zomer promoveren ze naar de eerste divisie. Bang voor zware tegenstanders is Smits niet. ,,Al zal het een stuk moeilijker worden voor ons dan nu. Teams zullen basketbal serieuzer nemen dan ze doen in de tweede divisie. Kampioen zullen we niet worden, maar ik verwacht dat we aardig mee kunnen spelen. Een plek bij de eerste vier zou mooi zijn.”