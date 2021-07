Plezier straalt eraf bij WK-debutant Kay de Wolf (16): ‘Soms wil je ook een beetje fun hebben’

Kay de Wolf uit Eersel maakt dit seizoen zijn debuut op het wereldkampioenschap motorcross in de MX2-klasse. De pas 16-jarige motorcrosser geldt al jaren als grote belofte en is vooral een toonbeeld van hoe je plezier kan hebben op de motor. Dit weekend, tijdens de GP van Nederland in Oss, wil hij excelleren op zijn favoriete ondergrond, het zand.

Je hoeft geen grote motorcrosskenner te zijn om te zien dat De Wolf met heel veel plezier op de motor zit. Alleen al de aanblik van zijn rijden tovert een glimlach op je eigen gezicht. Het heeft er altijd al in gezeten. ,,Vroeger gooide ik die motor om en dan dacht ik soms dat ik helemaal op mijn kop in de lucht hing en dan keek ik de beelden terug den dacht ik: ‘Nondeju, wat ben ik toch allemaal aan het doen’”, legt De Wolf uit hoe een sprong vroeger in zijn hoofd vaak spectaculairder was dan op beeld. ,,Inmiddels is dat andersom: dan zie ik een foto en denk ik: ‘Dit is wel op het randje.’”

Wheelies

Volgens Rian de Wolf, moeder van Kay, gaan de pleziertjes van haar zoon verder dan het maken van leuk materiaal voor social media. ,,Het gebeurt weleens dat hij na zijn training thuiskomt en zegt: ‘Ik ga nog even wheelies maken’ en dan gaat hij hier buiten op de straat op en neer. Zonder camera's erbij. Dat vindt hij gewoon leuk.” Kay weet dat zijn ouders hem voorbij kunnen zien komen vanuit het keukenraam. ,,Soms probeer ik dan vol gas voorbij te komen en net hier voor het raam met mijn achterspatbord het asfalt te raken”, vertelt hij lachend.

Als 16-jarige is hij ‘gewoon’ een volwassen deelnemer aan het WK, maar wel ogenschijnlijk met het plezier van een kind. ,,Ik vind die technische vaardigheden mooi om onder de knie te krijgen en een motor dwars gooien over een bult geeft ook gewoon een kick. Ik kan in een rustig rondje tijdens een training heel langzaam gaan rijden, maar ik kan de motor ook een keer helemaal scheef gooien. Het is allemaal heel serieus, deze sport, dus dan wil je ook weleens een beetje fun hebben.”

Groeien in MX2

Het is nog maar drie jaar geleden dat De Wolf op een 85cc in de jeugd furore maakte. Drie indrukwekkende seizoenen op die 85, in het EK 125cc en het EK 250cc later, een fabriekscontract bij Husqvarna rijker en flink wat centimeters gegroeid, rijdt De Wolf dit seizoen voor het eerst op het allerhoogste niveau en dat is even wennen. ,,De top is veel breder dan in het Europees kampioenschap”, legt Kay direct het grootste verschil uit in wat hij en zijn team als een leerjaar beschouwen.

In zijn eerste zes races finishte De Wolf al direct drie keer in de top-tien. Vaak zat er qua snelheid al meer in, maar het gedrang bij de starts is nog een gebied waarop hij kan verbeteren. ,,Je gaat gewoon met heel veel snelle mannen die eerste bocht en de eerste ronde in. Veel hebben al jaren ervaring en fysiek staan die echt hun mannetje staan. Ik ben dan wel lang en kan ook wel van me afbijten, maar dit is nog even andere koek.”

Zand

Komend weekend in Oss wordt voor het eerst dit seizoen op een zandbaan gereden en voor Kay voelt dat als thuiskomen. ,,Wij Nederlanders voelen ons direct weer thuis, wij zijn op zand opgegroeid. Voor Fransen is dat bijvoorbeeld andersom. Voor de eerste GP in Rusland heb ik drie maanden lang bijna alleen maar op harde banen gereden, maar zet mij daarna in Veldhoven neer en ik ben er vanaf de eerste ronde weer meteen!”