Poolbiljarter Bijsterbosch in NK-finale 9-ball onderuit tegen coach Feijen

Voormalig Eindhovenaar Marc Bijsterbosch is er niet in geslaagd zijn Nederlandse titel in het 9-ball poolbiljart te prolongeren. In Cultuurcentrum De Pas in Heesch ging hij in de finale met 5-9 onderuit tegen tweevoudig wereldkampioen Niels Feijen (45).

In de eindstrijd van het 9-ball ging Bijsterbosch met 3-0 en 5-2 flitsend van start maar verloor daarna volledig de controle. ,,Ik begon inderdaad prima maar maakte twee dure fouten en dat kost je tegen Feijen de wedstrijd”, aldus de verliezend finalist.

,,Ik ben met mijn 29 jaar van de generatie tussen Feijen en Van den Berg en de opkomende jeugd. Ik woon nu in Leeuwarden en ben fulltime professioneel speler. Mijn opleiding heb ik gehad van Marcel Nendels van snooker- en poolcentrum Woensel. Hij was mijn basiscoach. Niels Feijen is nu mijn mentale coach en reispartner bij de internationale toernooien", aldus Bijsterbosch. ,,Vandaag vertrek ik met Yannick Pongers, Marco Teutscher en Niels Feijen naar Taiwan voor een trainingsstage. Over twee weken is het WK 9-ball in Polen en dan volgt het WK 10-ball in Las Vegas.”

En weg was hij, op weg naar de dopingcontrole. Daar werd Feijen ook verwacht. Die draaide in de halve finale een 5-8 achterstand tegen Tim de Ruyter om naar 9-8 winst. Feijen: ,,Het is een tijd geleden dat ik bij NK meedeed. Ik woon in Denemarken maar dit is fantastisch om mee te maken. Hartstikke leuk om eens voor mijn familie te spelen en de perfecte voorbereiding voor de komende evenementen. NK-waardig met druk erop en voor televisie. De ‘oudere’ generatie doet het nog prima.’’

Volledig scherm Quinten Pongers bij actie bij het NK 9-ball in Heesch © Quinten Pongers

Quinten Pongers uit Veldhoven verloor in de eerste halve finale met 4-9 van Marc Bijsterbosch. Met zijn 20 jaar was hij de jongste bij de laatste vier. Pongers blikte tevreden terug. ,,In het begin was ik heel zenuwachtig en daarna werd het beter. Ik ben zeer blij dat ik zover ben gekomen.”

Als beloning voor een goed jaar mag hij met onder anderen Jan van Lierop en Nick van den Berg naar het EK in Finland.

Van den Berg nationaal kampioen 8-ball

Een dag eerder behaalde de andere routinier Nick van den Berg (42) het Nederlands kampioenschap in de spelsoort 8-ball. Na eerst een zege op De Ruyter won hij zaterdag de finale na een thriller tegen Feijen met 8-7. ,,Ik ben zo blij met mijn winst. Het is vooral een overwinning op mezelf. Vorig jaar heb ik zeer veel moeite gehad met rustig blijven. Eindigen tegen Feijen in de eindstrijd was voor mij de droom. Als je wilt winnen van iemand in de finale, dan is het van een wereldtopper van formaat. De jeugd klopt wel aan de deur maar moet deze nog open doen.”