Poolse tegenstander voor Heroes Den Bosch in achtste finales FIBA Europe Cup

Europacup basketbal in een huilende stad

27 januari Terwijl de rest van de stad huilde om de ravage van de avondklok-rellen ging in De Maaspoort in Den Bosch dinsdag de FIBA Europe Cup van start. Zonder publiek. ,,Maar dit is wel veel beter dan met z’n allen in een hotel in Siberië zitten”, zegt eigenaar Bob van Oosterhout van Heroes Den Bosch, de basketbalclub die het toernooi organiseert.