‘Popeye’ Van Poppel kreeg onverwachte steun in de Giro d’Italia van 1989

Een favoriete ritzege in een grote ronde heeft Jean-Paul van Poppel niet, zegt hij. Ze zijn hem allemaal even dierbaar. Trots is de sprinter van weleer wel op het feit dat hij nog altijd de Nederlandse wielrenner is met de meeste etappezeges in de Tour de France, de Vuelta d’Es­pana en de Giro d’Italia, 22 in totaal. En ook dat hij de laatste Nederlandse winnaar was van de groene trui, die van de beste sprinter in de Tour. ,,Dat is 33 jaar geleden. Maar ik denk dat Mathieu van der Poel de volgende wordt.” Op 4 juni 1989 pakte de in Tilburg geboren Van Poppel zijn laatste ritzege in de Giro, in de vijftiende etappe, nadat hij eerder al de proloog had gewonnen en toen dus zelfs de roze trui mocht aantrekken.