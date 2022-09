Post Luchtkanalen ziet remise verdampen, Topbiljart Zundert onderuit

Wilco van Wijk had tegen Frans van Schaik de betere eindfase. Van Wijk liep in een tijdsbestek van tien beurten van 26-23 uit naar een 40-25 zege. Kopman Leslie van Neyen nam het op tegen Martin Horn. Deze Duitser is de nummer zes van de wereldranglijst. Van Neyen ging met dezelfde cijfers onderuit als zijn teamgenoot Hens: 29-40 (29). Tussenstand 2-4.

De Belg Marc Celen stond op dat moment met 31-25 voor tegen zijn landgenoot Johan Loncelle. Bij winst van Celen zou het eerste winstpunt dus een feit zijn. Het mocht echter niet zo zijn. Celen: “Het was een spannende partij. Op 35-28 gaat een gevoelige figuur net mis, waarop Loncelle een mooie serie van 7 maakt. Daarna hangt het af van details. Eindstand 37-40. Over teamprestatie zijn we tevreden, toch tegenstand kunnen geven tegen de nummer twee van vorig seizoen. Had zomaar 4-4 kunnen zijn.”

Topbiljart Zundert – SIS Schoonmaak 2-6.

Raymund Swertz had namens de bezoekers al 18 caramboles na 6 pogingen. De 22-40 winst op Rik van Beers kwam dan ook geen moment in gevaar. Raimond Burgman leidde tegen Sam van Etten met 18-25 maar schoot aan de finish toch tekort. Eddy Merckx zette de ploeg uit Uden weer op voorsprong. Bij 16-19 maakte hij vlak voor en direct na de pauze een serie van negen tegen Roland Forthomme. De 40 in 15 leverden hem met een moyenne van 2.666 de beste partij van de eredivisie van dit weekeinde op. Jean van Erp (1.538) versloeg Francis Forton. Koploper SIS heeft met nog twee ploegen vier punten na twee duels.

Dekker Keukens/A.P. Sprundel - Cues&Darts/Xtreme 6-2.

Jack van Peer beleefde een zeldzaam slechte dag tegen Henk Blauwblomme gezien de 40-11 eindstand na slechts 20 beurten. Robinson Morales bracht de viertallen weer op gelijke hoogte. De Colombiaan, woonachtig in Spanje, bleef Barry van Beers vier caramboles voor. Ruben Legazpi, eerste man bij de Tilburgers, had met Dave Christiani een te sterke tegenstander. In eigen huis won de Nederlander met 40-28 na maar 18 pogingen. Het maximaal haalbare voor Cues& Darts was nu een gelijkspel maar ook dat bleek te hoog gegrepen. Pierre Soumagne, vorige week uitblinker, kon geen potten breken tegen Gerwin Valentijn: 40-25.