Powerplaygoals aartsrivaal Scorpions doen Trappers de das om

Dit ijshockeyweekeinde was een kopie van het programma van twee weken geleden, toen ging Trappers ook in Erfurt en Hannover op bezoek. Maar geen duplicatie van de uitslagen. Destijds werd in Erfurt gewonnen. In Hannover gingen de Tilburgers ook onderuit (3-1). Nu volgden dus twee nederlagen op rij en dat was voor het eerst sinds februari dit jaar.