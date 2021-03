Praatsessies op komst bij Heroes Den Bosch: ‘Nederlagen zijn een mentaal probleem’

Er gaat gepraat worden bij Heroes Den Bosch de komende dagen. Veel gepraat. Want de manier waarop de Bossche basketbalploeg zijn laatste twee wedstrijden verloor, verraadt dat het in de hoofden van de spelers niet goed zit. ,,Anders kun je niet op zondag tegen Donar een voorsprong van 15 punten weggeven en drie dagen later in Rotterdam opnieuw de fout ingaan”, zegt Jean-Marc Jaumin, de Belgische coach in Bossche dienst.