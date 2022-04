Prachtige tweede plek Bogers in eerste manche MXGP Portugal

Trappers begint play-offs met ruime zege, maar de ploeg moet nog vol aan de bak

De ijshockeyers van Tilburg Trappers zijn de Oberlig-play-offs begonnen met een 4-1 overwinning op Höchstadt Alligators. Maar de ploeg van Dave Livingston zal ook in de volgende wedstrijden in deze best-of-five vol aan de bak moeten, want het verschil was niet zo groot als de uitslag doet vermoeden.

