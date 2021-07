Prado wint MXGP van Tsjechië, Coldenhoff net naast podium

De MXGP van Tsjechië is gewonnen door Jorge Prado. De Spanjaard werd derde in de tweede manche achter Tony Cairoli en Jeremy Seewer. Glenn Coldenhoff werd net als in de eerste manche vierde en greep net naast het podium. Tim Gajser viel hard, maar kon de wedstrijd wel afmaken.

De start was voor het KTM-duo voor Seewer en Coldenhoff. Gajser volgde en ging al snel naar de vierde plaats. In de jacht op P3 ging het even mis voor de wereldkampioen wiens motor weggleed op een bult. Hij kwam hard ten val en moest de pits in. Uiteindelijk kwam hij als vijftiende over de streep, ogenschijnlijk zonder fysiek ongemak.

Coldenhoff leek in de slotfase nog de aanval in te kunnen zetten op de derde plek van Prado, die recht had gegeven op het dagpodium, maar kwam daarvoor net tekort.

Voor de andere Nederlanders viel er weinig te juichen. Calvin Vlaanderen was goed onderweg, maar viel vanaf de achtste plaats voorover van de motor en viel uit. Brian Bogers reed al vroeg in de tweede manche de pits in om de strijd op te geven.

Van de Moosdijk crasht, zege voor Gaudagnini

In de MX2 ging de dagzege naar Mattia Gaudagnini, terwijl Thibault Benistant de tweede manche won. Eindhovenaar Roan van de Moosdijk leek onderweg naar een sterke finish in de top-zes, maar viel hard en kon de wedstrijd niet afmaken. Kay de Wolf uit Eersel werd negende.

Over een week is de volgende wedstrijd in het WK motocross in het Vlaamse Lommel.