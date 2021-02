Profcarrière en studie econometrie: Alex Smeins doet het beide, voor zijn overleden vader

Coach Sparidans van vrouwen Volley Tilburg naar mannen eredivisie: ‘Ga ervan uit dat ik iets extra's kan brengen’

18 februari Het is een behoorlijke promotie. Van trainer bij de vrouwen van Volley Tilburg in de topdivisie naar coach van de mannen van landskampioen Orion uit Doetinchem in de eredivisie volleybal.