Programma Trappers voor halve finale play-offs bekend

Tegenstander in de halve finale is verrassend Herner EV, dat de nummer 1 van de Oberliga Süd - EC Peiting - ook in drie wedstrijden uitschakelde. Trappers en Herner EV kwamen dit seizoen allebei uit in de Oberliga Nord. De Tilburgers eindigden de competitie als eerste met 118 punten uit 38 wedstrijden, Herner EV werd zesde met 82 punten.

In de competitie speelden Trappers en Herner EV vier keer tegen elkaar dit seizoen. In Tilburg won Trappers met 9-3 en 6-3, in Herne wonnen de Duitsers een keer met 6-5 na overtime en won Trappers op 3 maart met 1-5.