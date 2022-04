Pubben betaalt vertrouwen terug met eerste assist: ‘Dit kleine succesje is fijn voor hem’

Van de eerste klasse (Venlo) naar de promotieklasse (Nijmegen) en na een half jaar naar hoofdklasser HC Tilburg. Deze route bewandelde Pubben, een bijzondere verschijning op het hockeyveld. Hij is enorm lang (naar eigen zeggen 1 meter 93 of 1 meter 94) en dun.

Toen hij zich meldde op de Oude Warande gaven ploeggenoten hem al snel de bijnaam The Noodle, inderdaad naar het ingrediënt uit de Aziatische keuken. ,,Dat komt door mijn stijl van hockeyen”, legt de Limburger uit. In het begin protesteerde Pubben nog, maar al snel kwam de 20-jarige aanvaller erachter dat dat geen zin had. Dus omarmde hij zijn bijnaam. ,,Nee, ik kom er niet meer vanaf”, zegt Pubben met een grijns.

Harde hockeywetten

Ook al speelde Pubben slechts een half jaartje in de promotieklasse, die vanwege het coronavirus werd stilgelegd, hij probeert een vergelijking te maken met de hoofdklasse. ,,De trainingsintensiteit ligt enorm hoog. Qua professionaliteit, hoe vaak we trainen en hoe snel het allemaal is: het is écht wat anders. Het is eigenlijk niet te vergelijken met de promotieklasse”, legt Pubben uit.

Bij HC Tilburg kreeg hij dit seizoen voor het eerst te maken met de wetten van het allerhoogste niveau. In de eerste seizoenshelft zat hij regelmatig niet in de wedstrijdselectie. ,,Het is niet leuk om ernaast te staan, maar het hoort erbij. Je moet jezelf er in spelen”, zegt de boomlange aanvaller. ,,Als het een keer niet lekker loopt, neemt de technische staf je even apart en daarna gaat het al snel beter.”

Ook routiniers Jip Krens en Felix Gulinck voorzien Pubben regelmatig van advies. ,,Zij weten met hun ervaring precies hoe het allemaal werkt. Ze geven tips om te zorgen dat je je makkelijker aanpast.”

Eerste assist

Na de winterstop krijgt de aanvaller meer speelminuten van coach Marijne, ook omdat aanvaller Maico Casella geblesseerde raakte. ,,Je moet elke training zo hard mogelijk werken en vechten voor die minuten”, weet Pubben. En dat vertrouwen betaalde de aanvaller gisteren in en tegen Den Bosch terug met zijn eerste assist van dit seizoen. ,,Dit kleine succesje is fijn voor hem”, glunderde Marijne.

Volledig scherm Opperste concentratie bij Sjuul Pubben. © Pix4Profs / Peter van Gogh

De coach werkte in het verleden voor de Nederlandse bond met jeugdteams en ook bij Oranje met jonge hockeysters. ,,Het proces van jonge spelers gaat continu op en neer. Het kost veel tijd, energie en geduld om een echte hoofdklassespeler te worden. Bij de één gaat het snel, bij de ander wat langzamer. Degenen die het volhouden, zullen volwaardige hoofdklassespelers worden. Er is nog een lange weg te gaan.”

Aan de Oosterplas mocht Pubben één helft opdraven. Bij rust stond HC Tilburg met 3-1 achter door goals van Austin Smith (strafcorner) en internationals Koen Bijen en Tijmen Reijenga (strafcorner). Ladislao Genceralli maakte op aangegeven van Pubben de 1-1.

Na rust scoorde Bijen opnieuw (strafcornerrebound). De van een rugblessure herstelde José Leandro Tolini zorgde met een rake strafcorner voor de 4-2. Ondanks het slotoffensief kon HC Tilburg niet aanhaken. ,,Ik ben blij dat we een weekend rust hebben. Dat constant verliezen doet wat met je”, aldus Marijne.

Scoreverloop: 12. Smith 1-0 (sc), 24. Gencarelli 1-1, 26. Bijen 2-1, 31. Reijenga 3-1 (sc), 42. Bijen 4-1 (sc), 53. Tolini 4-2 (sc)