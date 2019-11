Publiek vaak de grote winnaar bij hockeyderby tussen HC Tilburg en Were Di

Op basis van de stand is HC Tilburg zondag in eigen huis favoriet voor de wedstrijd tegen Were Di. Maar het cliché dat derby’s op zichzelf staan, geldt volgens beide coaches ook in dit geval.

Als het om het vrouwenhockey in Tilburg gaat, voerden het groen, grijs en oranje van Were Di de afgelopen jaren altijd de boventoon. Ook in het onderlinge treffen met HC Tilburg. De twee coaches Martin van de Rakt (Tilburg) en Mark Dekker (Were Di) hebben beiden de vier laatste derby’s meegemaakt: drie keer won Were Di, de laatste eindigde in een gelijkspel. ,,Het niveau van de ploegen ligt nu heel dicht bij elkaar en dat is jarenlang anders geweest”, zegt Van de Rakt. ,,Het moment van de omslag komt voor mijn gevoel steeds dichterbij.”

Kijkend naar de stand na zeven wedstrijden is zijn ploeg zondag de favoriet. Tilburg staat vierde, Were Di tiende. Van de Rakt kiest zijn woorden voorzichtig. ,,We zijn niet de underdog, maar ook niet de grote favoriet. Deze wedstrijden zijn altijd close.” Zijn collega Mark Dekker kijkt er ongeveer hetzelfde naar. ,,Op basis van de ranglijst is Tilburg favoriet. Maar als je kijkt naar eerdere derby’s, ligt het altijd dicht bij elkaar.”

Omcirkeld

Beide ploegen staan te trappelen. Dekker: ,,Wij kijken er altijd met heel veel plezier naar uit en zij ongetwijfeld ook. Er is altijd veel sfeer langs de lijn. Dit zijn gewoon heel leuke wedstrijden.” Van de Rakt: ,,Ik heb gemerkt dat er bij Were Di in dit soort wedstrijden echt een stofje loskomt waardoor ze nog net iets meer kunnen. Hopelijk is dat zondag bij ons ook zo. Zeker de speelsters die hier altijd hebben gespeeld, hebben deze datum al lang omcirkeld staan in hun agenda.”