Puck Moonen neemt 'naakte' collega Jos van Emden op de hak

In de Schotse stad reed Van Emden woensdag het EK tijdrijden. Maar de Nederlander had voorafgaand aan de wedstrijd een probleempje: eenmaal aangekomen in Glasgow bleek de koffer met daarin zijn tenue zoek. ,,Helaas moet ik het EK naakt afwerken", jammerde Van Emden dinsdag op Twitter. ,,Na dertig uur is er nog geen nieuws. De klok tikt en iedereen wijst naar elkaar."



Eenmaal aan de start bleek Van Emden gewoon een oranje tricot over zijn schouders te hebben getrokken. Tot grote teleurstelling van Puck Moonen: ,,Jammer Jos, had ik nét een 4K 65 inch tv opgehangen", reageerde de Liempdse gevat op Twitter. Op de bijgevoegde foto is de start van Van Emden te zien.



Veel hielp het uiteindelijk niet. De wielrenner uit Schiedam finishte als achtste. Landgenoot Dylan van Baarle werd tiende, de Belg Victor Campenaerts greep de titel.