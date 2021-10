Rafaël Tulen uit Den Bosch wordt knap derde op sterk bezet schermtoernooi in Frankrijk

Oisterwij­ker Jis van Hees richt vizier op Olympische Spelen: ‘Parijs 2024 is mijn absolute doel’

1 oktober Met zeventig kilometer per uur en zijn haren in de wind schiet hij twee keer per week over de Noordzee. Jis van Hees (18) is Nederlands beste kitefoiler: ,,Het lijkt op kitesurfen, maar je bent los van de golfen. Alsof je door de wolken aan het surfen bent.”