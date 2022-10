Raimond Burgman van SIS Schoonmaak na medische ingreep op goede weg terug

Burgman had daar wel een verklaring voor. ,,Twee maanden terug ben ik geopereerd aan poliepen in de neus. Het was met bukken lastig bij het biljarten. Het gaat iedere dag wat beter en binnenkort weer op controle.” Afgelopen week was de worldcup driebanden in Veghel. ,,Door deze omstandigheden heb ik daar niet meegedaan”, aldus de inwoner van Heemstede. ,,Ik denk er ook aan om aan minder internationale toernooien mee te doen. De begeleiding van Sam van Etten is leuk om te doen. Reeds op mijn vijftiende was ik ereklasser in het libre, het hoogste niveau, dus al bijna 45 jaar geleden.” Op het moment dat Burgman over de eindstreep kwam, stond Martien van der Spoel tegen Stef van Hees met 24-32 achter. Zestien caramboles in de laatste zes beurten verhinderden een stunt van de bezoekers uit Bergeijk: 40-33 (29). Koploper SIS heeft met 14 punten na 8 duels een voorsprong van 2 punten op Cues&Darts/Xtreme uit Tilburg.