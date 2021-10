Rake strafbal in slotseconde goud waard voor vrouwen HC Tilburg: ‘Maar als wij het kwijtraken, zijn we het ook helemaal kwijt’

EHL Ranking Cup De mannen van HC Den Bosch krijgen na anderhalf jaar alsnog hun beloning: ‘Mooi dat dit nog op ons wachtte’

30 september De mannen van HC Den Bosch worden vandaag en morgen in het Belgische Brasschaat alsnog beloond voor hun tweede plaats in het afgebroken seizoen 2019-2020. Maar de EHL Ranking Cup is geen gewoon Europees toernooi met aan het einde een finale en een beker voor de winnaar. ,,Toch is dit een beloning voor de mooie jaren die we hebben gehad.”