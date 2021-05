Raoul Ehren had een visioen van de winnende goal van Matla: ‘Zij is gewoon een fenomeen’

Tilburgse linesman Joep Leermakers actief bij finale van de play-offs op hoogste niveau in Duitsland: ‘Daar doe je het toch voor’

2 mei Tilburger Joep Leermakers staat vanmiddag op het ijs in Berlijn als linesman bij de eerste wedstrijd van de play-offs in de DEL1, het hoogste niveau in Duitsland. Om 14.30 uur nemen Eisbären Berlin en Grizzlys Wolfsburg het tegen elkaar op in de eerste wedstrijd van de best-of-three-serie om de Duitse landstitel.