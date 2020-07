Rapid dammen toch andere koek voor ‘serieuze’ Kees Thijssen: ‘Drie kapitale blunders gemaakt’

Zonder een gedegen voorbereiding, ja zelfs een beetje voor de vuist weg, begon de vijfvoudig Nederlands kampioen 'gewoon' dammen aan het vluggertjestoernooi. Gekozen was voor een speeltempo van een kwartier plus tien bonusseconden per zet. ,,Ik ben méér een speler die rustig moet kunnen nadenken bij elke zet. Geen overhaaste reflexen, maar weloverwogen beslissingen", gaf de inmiddels 44-jarige Thijssen, die op internet de nickname Constructor heeft aangenomen, vooraf prijs.

Gelijk op de eerste wedstrijddag liep hij achter de feiten aan. Hij verloor twee van de drie partijtjes, van de afgetrainde 'jonge honden' Jan Groenendijk en ex-wereldkampioen Roel Boomstra. ,,Tegen Jan stond het potremise, maar er volgde nog een onwaarschijnlijke blooper. Mijn concentratie was blijkbaar niet optimaal, wat wellicht gedeeltelijk kwam doordat ik thuis op bank zat te spelen met m'n laptop op de schoot. Dat was een wat ongemakkelijke positie. De keukentafel was vanwege het nieuwe thuiswerken bezet door twee grote monitoren, vandaar. Op de tweede wedstrijddag heb ik bewust een actievere lichaamshouding aangenomen", aldus Thijssen.

Meteen effect

Dat had meteen effect, want de aanvallend ingestelde hekkensluiter Jos Stokkel raakte verstrikt in zijn vangnet. Achteraf was het zijn enige triomf. De slotdag leverde Thijssen twee remises en nog één schlemielige verliesbeurt(tegen Wouter Sipma) op. Boomstra won uiteindelijk het NK, met twee punten voorsprong op het duo Groenendijk-Van IJzendoorn.

De in Heesch woonachtige hoofdarbiter Frank Teer, geholpen door assistent Michel Stempher, had alles onder controle. ,,We hebben niemand kunnen betrappen op vals spel. Tijdens onze controles hebben we gebruik gemaakt van de softwareprogramma's TeamViewer en Jitsi Meet. Daarnaast beschikt het damplatform Lidraughts.org -zeg maar de 'damzaal' waar het toernooi zich afspeelde- over een ingebouwd anticheating-programma. Controle genoeg zou je zeggen, al bestaan er mogelijk hulpmiddelen die nog onbekend zijn."