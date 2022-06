Raymund Swertz stunt bij EK driebanden, Dick Jaspers maakt eerste slachtoffer

Pijnlijke nederlaag voor Botic van de Zandschulp in Rosmalen, ook Robin Haase strandt

Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd de eerste ronde te overleven in Rosmalen. De Veenendaalse nummer 29 van de wereld ging op het Brabantse gras in drie sets pijnlijk onderuit tegen de Fin Emil Ruusuvuori, de nummer 62 van de ATP-ranking. Na de gewonnen eerste set won Van de Zandschulp nog maar drie games: 4-6, 6-2, 6-1.

