Recordjacht van Heroes Den Bosch gaat door met winst op Feyenoord Basketbal

Heroes is op dit moment te goed voor de rest van Nederland. Die conclusie mag voorzichtig getrokken worden nu Heroes met nog slechts een speelronde te gaan in de nationale fase van de BNXT basketbalcompetitie nog altijd ongeslagen is. Het moet wel heel gek lopen wil de regerend landskampioen zaterdag in de eigen Maaspoort tegen Landstede Hammers niet de achttiende opeenvolgende overwinning binnen halen.

Inderdaad, Landstede Hammers, al jarenlang een van de drie andere vaste waarde in het Nederlandse basketbal. Maar net als de andere rivalen ZZ Leiden en Donar Groningen lijken die ploegen dit seizoen toch een treetje lager te staan dan Heroes. Voorlopig althans.

In de FIBA Europe Cup mag Heroes dan zijn uitgeschakeld, in eigen land is de ploeg nog altijd foutloos. Althans, in de competitie, want in het bekertoernooi permitteerde de ploeg van Braal zich wel een misser met een nederlaag en de daarbij behorende uitschakeling tegen Donar.

Opnieuw kampioen worden

Alle ballen dus op de BNXT League, waar Heroes de vorig jaar veroverde landstitel wil prolongeren. Of nee, niet prolongeren, maar opnieuw kampioen worden, zoals Braal bij aanvang van dit seizoen zei. Dat is een essentieel verschil, aldus de coach, die daarmee de honger van zijn ploeg wilde illustreren.

Donderdag had Heroes weinig te duchten van Feyenoord. In het eerste kwart kwamen de Rotterdammers nog wel even zes punten voor (12-18 en 14-20), maar al voor aanvang van het tweede kwart had Heroes de zaak rechtgezet: 31-26. Bij rust was de Bossche voorsprong opgelopen naar 58-46. Aan het eind stond er 111-74 op het scorebord.

Emmett Naar was op een haar na goed voor een triple double. De Australiër in Bossche dienst haalde 10 punten, 12 assists en 9 rebounds. Zijn tiende rebound werd net voor hem uit de lucht geplukt door Florian Rijkers, maar Naar zat daar niet heel erg mee.

Nieuwe tests tegen Belgische ploegen

De winst op Feyenoord was de zeventiende overwinning voor Heroes in evenzoveel wedstrijden in de Nederlandse poule van de BNXT League. Zaterdagavond wordt de nationale fase dus afgesloten met de thuiswedstrijd tegen Landstede, waarin Heroes hoopt ongeslagen te blijven. Dat zou voor het eerst zijn in de historie van de Bossche club.

,,Dat record is geen actief doel, maar het zou natuurlijk wel heel leuk zijn”, zei Braal donderdag na afloop. De coach was vooral over de tweede helft tegen Feyenoord tevreden, toen zijn ploeg veel sterker verdedigde dan voor rust. ,,Zo willen we spelen. En we zitten op dit moment natuurlijk met een heel druk schema met vier wedstrijden in acht dagen. Dat is nog gekker dan straks in de play-offs", zei hij over de loodzware week die Heroes zaterdag tegen Landstede afsluit.

Na dat duel begint in maart voor Heroes de zogeheten cross-border-fase waarin de ploeg met een reeks Belgische tegenstanders opnieuw getest wordt. Als het goed is kan het team dan verder op jacht naar het legendarische clubrecord uit het seizoen 1981/1982 toen er als het toenmalige Nashua Den Bosch 21 competitiewedstrijden op rij werden gewonnen.

Heroes Den Bosch - Feyenoord Basketbal 111-74

Kwartstanden: 31-26, 27-20, 26-11, 27-17.

Scores Heroes: Helfrich 16, Kohs 15, Grantsaan 13, Vecvagars 13, Webster 13, Thomas 11, Kok 10, Naar 10, Van der Mars 6, Van der Haar 2, Ndow 2.

Volledig scherm Keime Helfrich, hier aan de bal, was donderdag goed voor 16 punten voor Heroes. © Pix4Profs/Thomas Bakker