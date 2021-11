Reggy Elias (BE'79) ‘We willen nog een keer de bekerfinale halen’

Na negen speelronden staat BE'79 op de zevende plek in de eredivisie zaalvoetbal. Als dat aan het eind van de rit nog steeds zo is, dan heeft de ploeg uit Berkel-Enschot z'n doelstelling behaald. ,,De eerste acht, daar gingen we voor”, aldus speler Reggy Elias. ,,We zijn heel goed aan de competitie begonnen, maar de laatste weken wat minder, maar toen hebben we ook vooral tegen sterke tegenstanders gespeeld.”

Geen drama

Vorige week ging BE’79 bijvoorbeeld in eigen hal met 2-4 onderuit tegen FCK De Hommel uit Den Bosch. Elis: ,,We waren echt aan elkaar gewaagd. Bij 2-2 zie je dat zij net wat meer ervaring en individuele kwaliteit hebben, waardoor ze aan het langste eind trokken. Jammer, maar geen drama.”

Zondag gaat BE'79 voor de competitie op bezoek bij ‘t Veerhuys in Hoorn, dat een puntje minder heeft dan de ploeg uit Berkel-Enschot. ,,Een belangrijke wedstrijd om bij de beste acht te kunnen eindigen”, constateert Elias.

Belangrijk

Maar eerst wacht vrijdagavond een bekerwedstrijd in eigen hal, tegen RKAV Volendam, dat in de competitie een puntje meer heeft. ,,Wij vinden de beker heel belangrijk”, aldus Elias. ,,Begin vorig jaar hebben we verrassend de finale gehaald, maar die kon niet worden gespeeld vanwege corona. Dat was echt een grote domper. Daarom willen we er alles aan doen om nog een keer die finale te halen.”

Samen

Wat de kracht is van BE’79? ,,We zijn niet afhankelijk van één of twee uitschieters, maar doen het echt als team. We zijn voor het grootste deel ook al een aantal jaar samen, dat scheelt ook. En we kunnen in verschillende systemen spelen. In principe durven we best aan te vallen, maar we kunnen als het nodig is ook goed verdedigen.”

Geen publiek

Elias vindt het heel jammer dat er vanwege corona geen publiek bij de wedstrijd mag zijn. ,,Er ontstaat steeds meer sfeer bij onze thuisduels. Tegen De Hommel was het behoorlijk druk. De sfeer gaan we nu wel missen, maar de mensen die de wedstrijden willen zien, kunnen dat via een livestream doen heb ik begrepen. Maar dat is natuurlijk niet hetzelfde.”

Volledig scherm BE'79 viert het behalen van de bekerfinale in 2020, die vanwege corona echter niet gespeeld werd. © BE '79