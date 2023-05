Regionale troeven komen tekort tijdens skeelermarathon in Poederoijen

Jordy Harink en Elsemieke van Maaren stonden zaterdag in hun eigen achtertuin niet op het podium bij de Reggeborgh Marathon Inline Cup 2 in Poederoijen. ,,Het heeft in ieder geval niet aan de kleine gelegen.” De winst in de topdivisie ging naar Bart Hoolwerf bij de mannen en Marijke Groenewoud bij de vrouwen.

„Alsjeblieft Jordy, drink maar lekker op. Je zult wel dorst hebben”. De Bommelse skeeleraar kreeg kort nadat-ie de finish was gepasseerd een kratje bier van een bevriende sponsor. Niet omdat hij zo goed had gepresteerd, maar puur uit amicaliteit. Zoon Levi van zeven weken mocht het tafereel vanuit de kinderwagen aanschouwen.

Gematst

„In de eerste wedstrijd in Nijeveen reed ik onbedreigd naar de overwinning. Dit verhaal is anders. Ik ben niet in bloedvorm. Waar het precies aan ligt mag Joost weten. Het heeft in ieder geval niet aan de kleine gelegen. Natuurlijk slaap je wat minder dan normaal als je net vader bent geworden. Mijn lieve vrouw Clarissa (voormalig marathonschaatsster/skeeleraarster, red.) heeft me gematst door ‘s nachts uit bed te gaan”, verduidelijkte Harink (28) in z’n bezwete oranje tricot.

Het was Ruben Ligtenberg, een ‘knecht’ van kanshebber Kevin van der Horst, die de koers openbrak. Een aantal ronden later nam zijn strijdlustige ‘meester’ het stokje over, samen met Harm Visser en Bart Hoolwerf. Het trio slaagde erin de voorsprong langzaam maar zeker te vergroten. „In plaats van dat er wagonnetjes worden aangehaakt, is het peloton aan het babbelen geslagen”, merkte speaker Aleid Klompmaker terloops op.

Uitstekende timing

Op de Karel van Gelreweg bleek Hoolwerf de snelste. Van der Horst moest genoegen nemen met het zilver, voor Visser restte slechts het brons. „Ik had goede hoop dat ik zou winnen, maar je kunt de huid niet verkopen voordat de beer geschoten is. Op het laatst heb ik uitstekend getimed”, sprak de winnaar na afloop.

Bij de vrouwen, die eerder op de middag niet 35 maar 27 ronden van anderhalve kilometer voor de kiezen kregen, manifesteerde Elisa Dul zich als gangmaakster. Haar demarrage hield niet lang stand. Wat volgde was de Marijke Groenewoud-show. Aanvankelijk had de gedoodverfde favoriet uit Hallum nog te maken met Europees kampioen Lianne van Loon. De in het oranje gehulde rijdster had echter te veel last van een vroege valpartij, waardoor ze in tweede instantie moest afhaken.

Gevallen

Groenewoud breidde haar voorsprong uit tot ruim twee minuten, wat haar suprematie onderstreepte. „Solo het avontuur opzoeken betekent dikwijls de grootste kans op de zege. Dat scenario heb ik nu ook weer omarmd. Op een leuk parkoers met één serieuze uitdaging in de vorm van een haakse bocht, net voor de dijk. Ik had het niet verwacht, toch ben ik op die plek een keer gevallen”, lichtte Groenewoud toe.

Fleur Veen legde beslag op de tweede plaats, voor Bente Kerkhoff en Elsemieke van Maaren (26) uit Zuilichem. „Ik heb mijn uiterste best gedaan om bij deze thuiswedstrijd een podiumplek in de wacht te slepen. Dat is dus net niet gelukt. De conclusie van deze marathon is dat Marijke in zekere zin met de rest van het deelnemersveld gespeeld heeft.” De organisatie was in handen van River Skate Team (Zuilichem) en De IJsvrienden (Wijk en Aalburg).