Renzo Borrani stopt als trainer bij Volley Tilburg: ‘Andere clubs hoeven me echt niet te bellen’

Wanneer heb je de knoop doorgehakt?

Je doet het goed, of je doet het niet?

,,Ja, dat is het. Er gaat heel veel tijd in zitten. Twee avonden per week ben je al aan het trainen. En dan op zaterdag nog de wedstrijd. Als we dan om 20.00 uur moesten spelen, was ik daar toch stiekem al de hele dag mee bezig. Ik heb daarnaast een eigen zaak en er waren genoeg momenten dat ik besefte dat ik met volleybal bezig was terwijl ik eigenlijk iets voor mijn werk had kunnen of moeten doen. Maar voor dat soort gevoelens is dan geen ruimte: je bent bezig met een teamsport en dan ook nog eens op hoog niveau. Dan zorg je dat je er altijd bent. Maar de vraag of ik dat nog een seizoen wilde en kon waarmaken, moest ik dus met ‘nee’ beantwoorden.”